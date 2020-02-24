В Киеве затопило дорогу возле метро Сырец

На тротуаре возле проезжей части из лужи бьет гейзер. Там прорвало трубу. Автомобили пытаются объехать лужу по тротуару.

В Киеве утром в понедельник возле станции метро Сырец затопило проезжую часть. Об этом сообщает Большой Киев 24 февраля.

Отмечается, что пешеходы не могут перейти дорогу, а тех, кто на тротуаре, обрызгивают водой автомобили.

Кроме этого, на тротуаре возле проезжей части из лужи бьет гейзер. Там прорвало трубу. Автомобили пытаются объехать лужу.

"На дорогах уже сформировалась тянучка, но пока транспорт потихоньку едет. Некоторые киевляне ждут транспорт на остановках, некоторые решили идти пешком. Коммунальщики пока на место прорыва не приехали", - пишет издание.

В понедельник в Киеве ухудшилась погода. С самого утра пошел дождь, который перешел в мокрый снег. Синоптики прогнозируют, что местами осадки будут сильными. Максимальная температура воздуха в Киеве составит +3 градусов.

Также сообщалось, что в Украине обесточен 251 населенный пункт в семи областях. Это произошло в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП.

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