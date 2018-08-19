В Киеве зенитная установка "Бук" врезалась в здание бизнес-центра

На улице Ярославской в Киеве зенитная установка "Бук", которая участвовала в репетиции военного парада ко Дню независимости, врезалась в здание бизнес- центра.

Техника ехала с парада ко Дню независимости, который проходил на Крещатике. Об этом "Общественном" сообщил очевидец происшествия.

На фото можно увидеть, что зенитная установка повредила фасад здания, от которого откололись осколки.

Напомним, что 18 августа в Киеве состоялась репетиция военного парада ко Дню независимости. Ожидается, что в нем примут участие около 4,5 тысячи военнослужащих.

Впервые за годы независимости на параде ко Дню Независимости примут участие женщины-военнослужащие.