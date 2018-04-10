В Киевской области ограбили автомобиль "Укрпочты" с деньгами на пенсии

В Киевской области ограбили и сожгли автомобиль "Укрпочты", который перевозил деньги для выплаты пенсий. Об этом говорится в сообщении пресс- службы полиции области.

"Злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тыс. гривен. После чего подожгли один из своих автомобилей и скрылись. Также сгорело транспортное средство пострадавших", - сказано в сообщении.

Сообщается, что разбойное нападение произошло возле села Острая Могила Ставищенского района. На территории области введен план "Сирена".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Киевской области.