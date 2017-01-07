В Киевской области собаки загрызли участника АТО

В Киевской области в селе Кучаков Бориспольского района четверо собак насмерть загрызли мужчину.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, трагедия произошла в субботу утром. Четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего. От полученных травм мужчина скончался.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Бориспольской полиции вместе с кинологами Главного управления полиции Киевской области, ветеринарная служба.

Собак умертвили. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В то же время, волонтер Светлана Шеповалова написала в Facebook, что погибший - участник АТО Владимир Томилин и уточнила, что его загрызли 4 немецкие овчарки.

По ее словам, у Владимира осталось двое маленьких детей, жена инвалид и старенькая мать.

Шеповалова также сообщила, что председатель сельского совета Кучакова отказался помогать в вывозе тела погибшего, сославшись на нехватку денег. Владимир был зарегистрирован в Дарницком районе Киева.

Украинская правда

