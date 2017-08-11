В Киевской области в многоквартирном доме взорвался газ

В Ирпене Киевской области в жилом доме взорвался газ.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Ирпене на улице Тищенко, 3а, 11 августа в 2:46 в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного 16-квартирного жилого дома на два подъезда взорвался газ без последствий горения. В результате взрыва пострадали четыре человека, из которых два с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

В квартире выбиты два окна, разрушены межкомнатные двери, повреждены деревянный пол на площади около 15 м кв. и обшивка входной двери 4 квартир.

Всех жителей дома, 27 человек, эвакуировали. Электро- и газоснабжение отключили. Причину взрыва устанавливают.

На месте происшествия работает 5 единиц техники и 20 человек личного состава, из них от ГСЧС 1 единица техники и 5 человек.

В разрушенном доме в Киеве на ул. Бурмистенко, 12 во временное жилье отселили 36 человек. Помещение предоставили городские власти.