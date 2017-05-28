В киевском метро погиб зацепер, а в водоемах Харькова нашли троих утопленников

Между станциями "Дарница" и "Левобережная" на Святошино-Броварской линии (М1) киевского метрополитена погиб человек, ехавший между вагонами поезда, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"При попытке проехаться на вагоне поезда между станциями "Дарница" и "Левобережная" смертельно травмировался зацепер. Полиция выясняет все обстоятельства", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.

Станции "Дарница" и "Левобережная", как и перегон между ними, находятся на наземном, открытом участке линии.

В тожe врeмя, за минувшие сутки в водоемах Харькова и области были обнаружены тела трех мужчин, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, в районе Гидропарка в Харькове прохожие обнаружили тело мужчины. Работники Киевского отдела полиции установили, что погибший - 76-летний пенсионер, которого разыскивали родственники.

В Основянском озере на расстоянии 7 метров от берега было найдено тело 55-летнего мужчины. По предварительному заключению правоохранителей, он рыбачил, запутался в собственной рыболовной сетке и утонул.

В пгт Бабаи Харьковского района в р.Уды на расстоянии около 10 метров от берега было обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте 55-60 лет. Правоохранители Харьковского отдела полиции принимают меры по установлению личности погибшего.