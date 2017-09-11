В киевском метро возобновлено движение в обычном режиме

В киевском метрополитене возобновлено движение поездо в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Движение восстановлено в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Рух відновлено в звичайному режимі. Опубліковано КП "Київський метрополітен" 11 вересня 2017 р.

Как сообщалось ранее, в метро Киева на синей ветке произошло короткое замыкание электрооборудования.

"В метрополитене произошло не возгорание, а короткое замыкание электрооборудования. На данный момент короткое замыкание ликвидировали", - рассказала глава пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага корреспонденту РБК-Украина.

Напомним, в киевском метро открыли вход на станции после задымления.