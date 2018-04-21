В Кировоградской области загорелся дизельный тепловоз

В Кировоградской области, недалеко от железнодорожной станции в городе Долинская Знамянской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги по неизвестным причинам загорелся дизельный тепловоз. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Задержки в движении поездов нет, тепловоз находится на отдельной колеи", - отмечается в сообщении.

Как отмечено в сообщении, пожар возник в электрощитовой сегодня, в субботу около 7:26. Полностью ликвидировать его удалось в течение часа. К тушению возгорания привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал.В настоящее время выясняются причины возгорания.

Ранее в Канаде поезд, перевозивший химикаты протаранил автоцистерну, перевозившую этиловый спирт, в результате чего начался масштабный пожар.

Как сообщалось, пожар произошел также на разгрузочной ветви станции "Тернополь" по ул. Бродовской в грузовом поезде. В результате пожара огонь повредил моторное помещение и двигатель тепловоза ЧМЕ3-2895.

В октябре возле станции Новополтавка, что в Николаевской области, произошло возгорание локомотива поезда No 122 Николаев - Киев.