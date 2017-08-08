В Китае из-за землетрясения обрушился отель, в котором находились около двух тысяч человек

В китайской провинции Сычуань в результате мощного землетрясения частично обрушилась гостиница, в которой находились около двух тысяч человек, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщили местные пожарные, уже 500 человек были эвакуированы из здания отеля.

Указано, что доступ к отелю осложнен тем, что он расположен в горной местности. Кроме того, дорога, ведущая к гостинице, завалена камнями.

Также сообщается, что национальная комиссия КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций заявила, что во время землетрясения могли погибнуть сотни людей, тысячи могли пострадать. В частности, в сейсмологическом бюро Сычуани сообщили о том, что под завалами в районе национального парка Цзючжайгоу могут находится около 100 туристов.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в китайском городе Юнлэ.