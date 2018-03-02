В командовании Воздушных сил подтвердили пропажу документа с государственной тайной

В пресс-центре Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины подтвердили информацию об утерянном документе с грифом секретности.

"По факту отсутствия указанного документа в Командовании Воздушных сил проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Из определения Винницкого городского суда от 20 февраля этого года стало известно, что секретный документ исчез в Виннице. Сейчас следственный отдел управления СБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Украины по факту утраты материального носителя секретной информации.

Пропавший документ - это совместный приказ Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 10.03.2017 г. No 1т/05 "Об утверждении временной инструкции о порядке проведения боевой, мобилизационной готовности, готовности к выполнению функциональных задач в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины в особый период".

Отмечается, что экземпляров этого приказа - 400 штук, они находятся на учете в режимно-секретном отделе управления защиты информации и криптографии штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Все - под грифом "секретно", содержат государственную тайну.

7 февраля этого года состоялась общая проверка наличия секретных документов, дел и других материальных носителей секретной информации за 2017 год в этом режимно-секретном отделе, во время которого и обнаружили отсутствие материального носителя секретной информации - экземпляра приказа. Выяснилось, что этот документ якобы был выдан еще 10 мая 2017-го начальнику оперативного отдела штаба авиации Командования Воздушных сил ВСУ. Но там документа не нашли. Этот начальник объяснил, что лишь намеревался его получить, но фактически не получил и не знает, где он.

В постановлении говорится, что следственный судья дал разрешение на один месяц старшему следователю из СБУ на временный доступ к отдельным документам, которые хранятся во владении Командования Воздушных сил ВСУ для расследования этого дела.