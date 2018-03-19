В Копенгагене на посольство Турции напали с коктейлями Молотова

19 марта 2018, 11:56
 ЧП Источник: ЛІГАБізнесІнформ

 

Нападение привело к небольшому повреждению фасада здания, жертв и пострадавших, поскольку на момент атаки в посольстве никого не было

В датской столице в понедельник утром двое мужчин с бутылками с зажигательной смесью напали на здание посольства Турции, пострадавших нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Дании.

"По меньшей мере двое людей напали с бутылками с зажигательной смесью на посольство Турции в Копенгагене", - говорится в сообщении.

Нападение привело к небольшому повреждению фасада здания. Жертв и пострадавших в результате атаки нет. Полиция ведет расследование на месте происшествия.

Фото: twitter.com/khalid_pk

Ранее сегодня Турция прекратила все политические дискуссии высокого уровня с Нидерландами из-за дипломатического скандала, вызванного запретом провести в Нидерландах митинги при участии турецких министров.

 
Источник: ЛІГАБізнесІнформ
 
 
 