В Косово застрелили лидера косовских сербов Оливера Ивановича

В Косово во вторник, 16 января, застрелили лидера гражданского движения "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича, сообщает РТС.

Ивановича застрелили в городе Косовска-Мотровица, неизвестные выпустили в него пять пуль. По предварительным данным, нападавшие двигались на автомобиле Opel Astra.

Лидер косовских сербов был доставлен в больницу в критическом состоянии - пули попали ему в грудь. Однако спасти раненого не удалось.

Полиция оцепила часть города, в которой было совершено убийство. Позже на одной из улиц был обнаружен автомобиль Opel без номерных знаков.

Предполагается, что преступники могли передвигаться именно на нем.

По словам адвоката Небойса Влайджича, убитый нигде не мог чувствовать себя в безопасности: ни в Косово, ни в Сербии. Однако Иванович не относился к существующим угрозам серьезно.

Косово - это бывшая сербская провинция, около двух миллионов жителей которой, в большинстве своем, являются этническими албанцами. Это одна из беднейших стран Европы. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Более чем 110 стран признали независимость этой страны, исключая Россию и Сербию. Пять членов ЕС - Греция, Испания, Кипр, Словакия и Румыния также отказываются признать независимость Косово.

Как пишет в своей статье эксперт Елена Снигирь, в последние годы Западные Балканы не перестает лихорадить. Сербия, Македония, Босния и Герцеговина являются, наряду с Украиной, еще одним полем цивилизационного противостояния России и Запада. Относительной безопасностью могут наслаждаться лишь Словения и Хорватия, которые институционно, экономически и политически сильнее своих соседей. Что же касается уязвимости Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии, а до недавнего времени и Черногории, то она проявляется по-разному, однако имеет одинаковые корни - слабость демократических институтов, коррупция, низкий уровень благосостояния населения, высокий уровень организованной преступности.

Уязвимость региона делает его удобной мишенью для реализации российских амбиций по расширению сферы своего влияния в Европе. Вместе с тем Западным Балканам однозначно повезло в том, что их проблемы являются проблемами и Европейского Союза.