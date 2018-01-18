В Краматорске (Донецкая область) погиб наблюдатель ОБСЕ: подробности

В Краматорске (Донецкая область) в результате ДТП погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СММ ОБСЕ, передает Интерфакс-Украина.

"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - рассказали в ведомстве.

По информации местных СМИ, авто марки "Ланос" занесло на повороте, где оно вылетело на встречную полосу. Там в него врезалась ГАЗель. Водитель такси получил травмы. Пассажир, который сидел на переднем сиденье, вылетел на проезжую часть через заднее стекло и погиб на месте. Водитель грузового авто не пострадал.

По некоторым данным, погибшим наблюдателем ОБСЕ является Зара Виталий Андреевич.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые нарушение и оружие у боевиков на неподконтрольной Украине территории.

Представители ОБСЕ отметили, что имеется в виду территория неподалеку от с. Калиново-Борщеватое.

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