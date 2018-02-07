В Красногоровке трое детей подорвались на взрывчатке

В Красногоровке вечером 6 февраля трое детей 14, 9 и 3 лет получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета.

Инцидент произошел около 21:00.

"Двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, старшая девушка сидела спиной к малышам. Когда предмет взорвался, старшая девочка состоялась относительно легкими осколочными ранениями грудной клетки, ягодиц и голени. Малыши же получила тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы ", - сообщилпредседатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По словам Жебривского, все трое детей находятся в больнице, они обеспечены всем необходимым лечением.

Младшие дети, отмечает председатель областной ВЦА, нуждаются в специализированной помощи хирурга - соответствующий специалист прибыл из Днепра.

Меньше девочка находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в среднем еженедельно от мин на Востоке Украины умирает или получает ранения один ребенок.