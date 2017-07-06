В Кривом Роге на учениях резервистов журналист получил огнестрельное ранение

В Саксаганском районе Кривого Рога в ходе учений резервистов Вооруженных сил Украины огнестрельное ранение получил журналист, передает местное издание "Первый городской".

Сообщается, что в ходе учений резервисты с автоматами предложили журналистам поучаствовать. По легенде, представитель СМИ должен был сыграть роль злоумышленника. Фотографа одного из местных порталов, который согласился поучаствовать, резко повалили, заломили руки за спину и продемонстрировали несколько болевых захватов, приставив к шее дуло пистолета и автомата. После этого фотографа подняли за волосы и затолкали в здании, где прозвучал выстрел.

По данным СМИ, пострадавший получил огнестрельное ранение шеи, его госпитализировали. По предварительной информации, в фотографа выстрелили из наградного пистолета.