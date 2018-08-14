В Кривом Роге произошел взрыв в маршрутке, есть пострадавшая (фото)

В маршрутке Кривого Рога взорвался огнетушитель - пострадала женщина. Информация об инцидент поступила около 16.00 во вторник, 14 августа, сообщает местное издание 1kr.ua.

"Поступило сообщение в дежурную часть о том, что в одном из маршрутных такси города по пока неизвестным причинам взорвался огнетушитель.

В результате местная жительница 1953 года рождения получила телесные повреждения - рваная рана сустава ноги", - говорится в сообщении полиции.

Женщине оказывается медицинская помощь. Сейчас устанавливаются причины произошедшего, факт зарегистрирован в рамках действующего законодательства, сообщает Facenews.