В Кривом Роге водитель совершил самоубийство, когда его остановили полицейские

Патрульные Кривого Рога в понедельник, 22 января, за нарушения правил остановили грузовик DAF. При проверке правоохранители выявили у водителя поддельные документы. Пока правоохранители составляли протокол, мужчина заперся в кабине и наложил на себя руки.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, во время проверки документов выяснилось, что водитель ранее был лишен права управлять транспортными средствами за употребление алкоголя. Кроме того, предъявленное удостоверение имело признаки подделки.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Криворожского отдела полиции. При этом водитель заметно нервничал и просил его отпустить. Пока полицейские проверяли его на причастность к совершению административных правонарушений, водитель закрылся в автомобиле.

Подойдя к грузовику и обнаружив это, полицейские заглянули в салон и увидели водителя без признаков жизни. На шее у водителя был обмотан ремень. Правоохранители проникли внутрь автомобиля, разбив правое боковое стекло. Однако спасти жизнь человеку не удалось. По прибытию на место происшествия скорая констатировала смерть.