В Кропивницком взорвалось авто госслужащего

Житель Кропивницкого пострадал вследствие детонации взрывного устройства в автомобиле

В пятницу утром в одном из спальных микрорайонов г.Кропивницкий в автомобиле сработало взрывное устройство, владелец транспортного средства получил тяжелые травмы.

"Происшествие произошло около 5 часов утра в одном из спальных микрорайонов. По предварительной информации, в автомобиле "Нива", который принадлежит потерпевшему, сдетонировало взрывное устройство. Мужчина получил тяжелые травмы", - сообщает полиция Кировоградской области в пятницу.

Полицейских и врачей на место происшествия вызвали жители дома, которые услышали шум. По предварительной информации, пострадавший является сотрудником одного из государственных учреждений.

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В результате взрыва транспортное средство получило механические повреждения. С места происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, решается вопрос о внесении информации по этому факту в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно событие квалифицировано как покушение на убийство.

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