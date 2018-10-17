В Крыму произошел взрыв в колледже: 10 погибших

В столовой техникума в Керчи взорвался, предположительно, газ. По предварительным данным, около 40 человек пострадали, десять погибли.

В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы, при взрыве, предположительно, газа десять человек погибли, еще порядка 40 пострадали.

"В результате взрыва в политехническом техникуме по улице Войкова, дом 1, погибли 10 человек, еще 40 пострадали", - сказал собеседник агентства.

Как сообщают очевидцы на видео, выложенном в соцсетях, взрыв произошел в столовой. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи и специалисты МЧС.