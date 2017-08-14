В Крыму выпал град размером с теннисный мяч

14 августа город Белогорск и Белогорский район оккупированного Крыма засыпало крупным градом.
Снимки и видео публиковали пользователи соцсетей.
На фото видно, что кое-где размер града достигал размера мячика для настольного тенниса.
14 августа город Белогорск и Белогорский район оккупированного Крыма засыпало крупным градом.
Снимки и видео публиковали пользователи соцсетей.
На фото видно, что кое-где размер града достигал размера мячика для настольного тенниса.
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