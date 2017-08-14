В Крыму выпал град размером с теннисный мяч

14 августа 2017, 21:36
 ЧП Источник: ICTV Факти

14 августа город Белогорск и Белогорский район оккупированного Крыма засыпало крупным градом.

Снимки и видео публиковали пользователи соцсетей.

На фото видно, что кое-где размер града достигал размера мячика для настольного тенниса.

Источник: ICTV Факти
 
 
 