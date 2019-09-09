В Крыму за день из-за шторма погибли шесть человек - спасатели

В Крыму до 6 человек возросло количество погибших сегодня из-за шторма. Об этом сообщает управление МЧС России в Крыму.

По данным ведомства, чрезвычайные происшествия произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.

По сообщению, в Отрадном один человек погиб, его достали из воды. Еще двое погибли, их не могут пока извлечь из-за сильного шторма. В районе замка "Ласточкино гнездо" погибли два человека, пока их не могут достать. В районе Массандры мужчина катался на доске, погиб, из воды еще не извлечен.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 сентября, на ЮБК пятибалльный шторм унес жизни четырех человек.

Как сообщалось, спасатели ранее в воскресенье распространили штормовое предупреждение в Крыму на 8-9 сентября из-за сильного ветра с порывами до 22 метров в секунду.