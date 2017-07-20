В лагере Бердянска массово отравились дети, 30 госпитализированы

30 детей госпитализированы после массового отравления в детском лагере "Лазурный" в Бердянске Запорожской области. Об этом рассказала на брифинге директор департамента здравоохранения Запорожской облгосадминистрации Виктория Клименко, сообщает УНИАН.

Она отметила, что состояние здоровья детей не требует госпитализации, но ее провели, учитывая массовость заболевания.

Пока неизвестно, чем отравились дети. Результаты анализов, по словам Клименко, будут в понедельник.

Директор санатория рассказала агентству "Интерфакс-Украина", что заболели 24 ребенка.

Как сообщила пресс-служба Бердянского горсовета, по состоянию на 19 июля в "Лазурном" был 261 ребенок, которых санаторий не имел права принимать на оздоровление, так как по результатам предыдущих проверок было установлено, что заведение не соответствует требованиям законодательства.

19 июля Наталья Мищенко в Facebook сообщала, что в "Лазурном" отдыхали дети участников антитеррористической операции на Донбассе. По ее словам, администрация лагеря пыталась скрыть информацию об отравлении.