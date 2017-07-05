В Ливии ракета попала на общественный пляж: есть жертвы

В Ливии пять человек погибли в результате попадания ракеты на общественный пляж в Триполи, пишет РБК-Украина.

По данным Министерства здравоохранения Ливии, также пострадали 25 человек.

"Ракета попала на пляж в Триполи, в результате чего погибли пять человек, включая по крайней мере одного ребенка, и ранены еще 25 человек", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что инцидент произошел в восточной части города, на пляже вблизи аэропорта Митига.

В настоящее время не известно, было ли нападение на гражданских преднамеренным, или же это несчастный случай.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, минимум 141 человек погиб в результате нападения на авиабазу в Ливии. Террористический акт произошел около ливийского города Брак-аш-Шати.