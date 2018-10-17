В "ЛНР" произошел взрыв в детсаду, есть пострадавшая

Боевики "ЛНР" сообщили, что в детсаду могла взорваться ручная граната

В оккупированном прифронтовом поселке Донецкий Луганской области в детском саду произошел взрыв гранаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что в так называемом "Министерстве по чрезвычайным ситуациям" самопровозглашенной "ЛНР" сообщили, что в результате взрыва пострадала завхоз детсада.

Сообщается, что у женщины осколочное ранение правой нижней веки и травма пальца левой руки. Предполагают, что взрыв прогремел в результате детонации ручной гранаты.

Напомним, 12 октября 2018 года в городе Лисичанск Луганской области часть ракеты упала во дворе школы. Вскоре в школе 27 временно приостановили обучение.

Впоследствии стало известно, что часть ракеты, которая упала во дворе школы в Лисичанске, является осколком снаряда системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Украинские военные пытались сбить беспилотник, который запустили с неподконтрольной территории Луганской области.