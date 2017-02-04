В Луганске взорвали авто одного из главарей "ЛНР": опубликовано видео

В оккупированном боевиками и сепаратистами украинском Луганске утром 4 февраля произошел взрыв автомобиля "начальника" управления так называемой "народной милиции" "ЛНР".

Об этом сообщает кремлевский пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota", - сообщил собеседник РИА Новости.

Позже стало известно, что погибли два человека.

"Среди них мог быть "начальник" управления "народной милиции ЛНР", именно ему принадлежал взорванный автомобиль", - передают РИА Новости со ссылкой на "пресс-службу" так называемой "милиции".

При этом агентство выложило видео: