В Луганской области подорвали железнодорожные пути - ОВГА

Сегодня на перегоне между станциями Шипилово и Сентяновка в Луганской области обнаружена воронка от взрыва диаметром 4 метра и глубиной 3 метра. В результате взрыва поврежден железнодорожный путь.

Об этом сообщили в Луганской ОВГА.

"Это является свидетельством циничного и коварного плана врага разрушить нашу гражданскую инфраструктуру", - говорится на сайте Луганской обладминистрации.

Напомним, в апреле 2017 года из-за взрывов в Балаклее Харьковской области было повреждено почти 250 домов. Число пострадавших составило до 5 человек, погибла женщина. По предварительным подсчетам, ущерб от взрывов и пожаров на складах Балаклеи составляют около 220 млн грн. Правительство выделило 100 млн гривен для помощи Балаклее после пожара. После ликвидации пожара на складе с оружием в Балаклее выяснилось, что только 30% боеприпасов удалось спасти. Недавно сообщалось, Балаклею придется разминировать еще больше месяца.