В Лукьяновском СИЗО арестованные напали на охрану

В Киеве было совершено нападение на охранников Лукьяновского СИЗО.По словам волонтера Романа Синицина, участниками инцидента были бойцы расформированной роты МВД "Торнадо".

"Говорят, в Лукьяновском СИЗО ЧП. Бывшие бойцы "Торнадо" напали на охрану. Пока без деталей, но полиции туда приехало много", - сообщил волонтер на своей странице в Facebook вечером в среду, 11 января.

Позднее эту информацию подтвердил официальный представитель пресс-службы киевской полиции Ярослав Тракало.

В комментарии "Украинской правде" он сообщил, что, по предварительной информации, после заседания суда между арестантами и конвоем возник конфликт в здании СИЗО. Один из заключенных нанес себе телесные повреждения, после чего его под охраной госпитализировали.

По словам Тракало, полиция окружила СИЗО для обеспечения порядка. В то же время, в пресс-службе не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть причастность бойцов "Торнадо" к инциденту, посоветовав обратиться с этим вопросом в Министерство юстиции.

Как сообщалось, 18 июня 2015 года военная прокуратура задержала восьмерых бойцов подразделения "Торнадо", в том числе, командира Руслана Онищенко. Бойцы роты "Торнадо" обвинялись в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков поручил расформировать роту "Торнадо".

Рота патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" была создана в сентябре 2014 года в структуре ГУ МВД Украины в Запорожской области на базе расформированного в октябре 2014 года добровольческого батальона "Шахтерск".

По материалам: ZN.UA , Украинская правда ,

