В Лукьяновском СИЗО совершено нападение на охрану

В Киеве совершено нападение на охрану Лукьяновского СИЗО, сообщил в среду вечером волонтер Роман Синицын.

"Говорят в Лукьяновском СИЗО ЧП. Бывшие бойцы "Торнадо" напали на охрану. Пока без деталей, но полиции туда приехало много", - написал Р.Синицын на своей странице в Фейсбук.

Как сообщает интернет-издание "Украинская правда", спикер Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил эту информацию.

"Он (Я.Тракало – ИФ) сообщил, что, по предварительной информации, между арестантами, которых доставили после заседания суда, и конвоем возник конфликт в здании СИЗО. Один из заключенных нанес себе телесные повреждения и сейчас под охраной доставлен в медучреждение" – говорится в сообщении на сайте издания

С целью обеспечения порядка, во время конфликта здание СИЗО было окружено сотрудниками полиции.

Информацию о принадлежности заключенных к бойцам роты "Торнадо" спикер полиции не смог ни подтвердить, ни опровергнуть. Он отметил, что данную информацию могут прокомментировать только в министерстве юстиции.

По состоянию на 23.26 среды, 11 января, конфликт исчерпан – все обвиняемые находятся в камерах, сообщил УП Я.Тракало.

По факту происшествия внесены данные в Единый реестр досудебных расследований.