В Луцке ночью обстреляли здание Генерального консульства Польши

Неизвестные обстреляли здание Генерального консульства Польши в Луцке в ночь на 29 марта. Об этом сообщает местное издание "Волынь 24".

"Злоумышленники обстреляли помещение консульства Польши на улице Дубенской, 22б около 00:30 ночи. Охранники помещения услышали взрыв", - говорится в сообщении.

По информации издания, в крыше здания образовалась дыра, окно под этим местом разбито.

На место прибыли правоохранители, в помещении работают сотрудники СБУ и следственно-оперативная группа полиции.

"Стреляли неприцельно или неумело. Может быть, с целью предупреждения или провокации", - неофициально прокомментировал ситуацию изданию один из правоохранителей. Пострадавших нет. Злоумышленники попали в служебное помещение. Помещение охраны находится этажом ниже, а семья консула живет в другом здании.

По материалам: РБК-Украина