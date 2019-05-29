В Львовской области в результате обвала на шахте погибли двое горняков

Во Львовской области в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков.
Об этом Громадскому сообщил глава Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец.
По его словам, порода обрушилась на горизонте 242 м - под завалами оказались двое рабочих.
"Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 22 года. Работы по подъему второго шахтера продолжаются", - сказал Волынец.
К спасательным работам привлекли 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
Всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке - 21 горняк).
После аварии шахта работает в штатном режиме.
В пресс-службе ГСЧС Львовской области сообщили, что на месте работают спасатели и полиция.