В Львовской области в результате обвала на шахте погибли двое горняков

Во Львовской области в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков.

Об этом Громадскому сообщил глава Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, порода обрушилась на горизонте 242 м - под завалами оказались двое рабочих.

"Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 22 года. Работы по подъему второго шахтера продолжаются", - сказал Волынец.

К спасательным работам привлекли 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке - 21 горняк).

После аварии шахта работает в штатном режиме.

В пресс-службе ГСЧС Львовской области сообщили, что на месте работают спасатели и полиция.