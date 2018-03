В Майями обрушился 950-тонный пешеходный мост: есть жертвы

Мост ввели в эксплуатацию пять дней назад. Он должен был продержаться 100 лет.

В Майами на территории кампуса Флоридского университета обрушился пешеходный мост длиной 300 метров и весом 950 тонн. CNN со ссылкой на полицейских сообщили, что мост раздавил пять или шесть автомобилей, есть погибшие, их количество уточняется.

- Мы потрясены и опечалены трагическими событиями, происходящими на пешеходном мосту. В это время мы все еще участвуем в усилиях по спасению и сборе информации, - сказано в заявлении университета.

Мост установили 10 марта - меньше недели назад. Он обошелся в 14,2 миллиона долларов и должен был продержаться 100 лет и противостоять урагану пятой категории. Строительство моста финансировало Министерство транспорта США. Мостом планировалось соединить кампус университета с городом Свитвотер, где живут около 4 тысяч студентов.

"I'm shaking" Eyewitness videos show the scene at Florida International University in Miami, Florida, moments after a pedestrian bridge collapsed onto a roadway. https://t.co/q1ov3VchPl pic.twitter.com/O62pEZnLwZ - ABC News (@ABC) 15 березня 2018 р.

Фото: REUTERS

