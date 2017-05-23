В Манчестере на концерте Арианы Гранде произошел взрыв: есть погибшие, десятки ранены.

Вечером 22 мая в Манчестере на концерте американской певицы Арианы Гранде, который проходил на крытом стадионе Manchester Arena, произошел взрыв. По данным полиции, погибли по меньшей мере 19 человек, несколько десятков ранены. Власти рассматривают произошедшее как теракт. Что стало известно в первые часы после случившегося.

Сообщения о взрыве поступили в 22:35 (00:35 по киевскому времени). По словам очевидцев, звук взрыва (или двух) прозвучал практически сразу после завершения концерта. На многочисленных видеозаписях из Manchester Arena видно, как люди в панике пытаются покинуть зал.

Погибли по меньшей мере 19 человек, 59 пострадали. Полиция опубликовала первые официальные данные о погибших через два с половиной часа после случившегося. До этого американский телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил о гибели как минимум 20 человек и ранении "сотен"; очевидцы рассказывали, что видели лежащими на полу от 20 до 30 человек. Сколько всего человек было на концерте, пока не сообщается; Manchester Arena - один из крупнейших крытых стадионов Европы, вмещающий 21 тысячу человек.

Взрыв произошел не в самом зале. В транспортной полиции заявили, что взрыв произошел в фойе стадиона, а администрация Manchester Arena утверждает, что это случилось "за пределами заведения в общественном пространстве". Речь идет о крытом переходе, который соединяет стадион с главной железнодорожной станцией города Manchester Victoria. Вокзал был закрыт после взрыва.

Следствие рассматривает произошедшее как теракт. В полиции заявили, что будут придерживаться этой версии, если не получат иных данных. Источники NBC News и Reuters сообщают, что рассматривается версия о террористе- смертнике. Источник ABC News сообщает, что взрывное устройство было начинено гвоздями.

На концерте было много детей и подростков - 23-летняя Ариана Гранде, начавшая карьеру певицы и актрисы еще в детстве, популярна в первую очередь среди молодежной аудитории. После взрыва в соцсетях стали появляться сообщения о потерявшихся детях, пришедших на концерт с родителями. Сама певица, по словам представителей, не пострадала.

Медуза