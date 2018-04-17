В Мариуполе четверо мужчин на автомобиле обстреляли прохожего из пневматического пистолета

В Мариуполе трое братьев и их друг на автомобиле BMW открыли стрельбу по прохожему из пневматического пистолета, сообщила патрульная полиция Донецкой области.

"В полицию обратился житель Левобережного района, который сообщил, что четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли по нему стрельбу из пневматического пистолета, после чего поехали в сторону аптеки. По прибытию наряда патрульной полиции гражданина на месте уже не было, однако инспекторы получили детальное описание злоумышленников и автомобиля, поэтому поехали отрабатывать прилегающую территорию", - сообщает во вторник патрульная полиция Донецкой области на странице в соцсети Фейсбук.

На ул.Киевской полицейские заметили и остановили указанный автомобиль. Внутри находились три брата 32-х, 29-ти и 23-х годов, а также их друг 33-х годов.

"При поверхностной проверке никаких подозрительных вещей у граждан обнаружено не было, однако возникло подозрение, что в автомобиле может находиться оружие", - сообщили в полиции

На место вызвали следователей и при понятых провели проверку автомобиля. В салоне правоохранители нашли и изъяли пули от пневматического пистолета.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств компанию доставили в Левобережный отдел полиции.