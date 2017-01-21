В Мариуполе двое военных попали в ДТП, один из них погиб

Двое военных Вооруженных Сил Украины попали в ДТП в Мариуполе Донецкой области сегодня, 21 января. Один из участников аварии погиб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением.

"В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Мариуполь в тяжелом состоянии", - передают в ведомстве.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются в ходе расследования.

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