В Марселе неизвестные на трех машинах открыли огонь из "калашниковых" по толпе - есть раненый

Во французском городе Марсель группа неизвестных с закрытыми лицами, приехавшая на трех транспортных средствах, открыла огонь из автоматов Калашникова по группе молодых людей, передает Express со ссылкой на местные средства массовой информации.

Злоумышленники открыли огонь неподалеку от культурного пространства, известного как La Busserine. Они прибыли на место на трех транспортных средствах. Полицейские вступили в перестрелку и организовали оцепление. На место инцидента прибыли морские пехотинцы и спасательные службы.

По данным СМИ, один человек получил ранения.

Marseille shooting: Hooded men open fire with Kalashnikovs - The men opened fire on a group of young people not far from the cultural space known as 'La Busserine', local media Corse-Matin reports. pic.twitter.com/WdaVs5v71F - fabian ciobanu (@fabritio22222) 21 травня 2018 р.

