В МАУ назвали причину аварийной посадки самолета в Тбилиси

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" совершил аварийную посадку в международном аэропорту Тбилиси из-за некорректной работы системы выпуска закрылков.

Как сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ, экипаж судна действовал в соответствии с инструкциями и требованиями безопасности. Приземление прошло благополучно, на борту никто не пострадал.

Компания пообещала отправить за пассажирами, вылетающими из Тбилиси в Киев, другой самолет.

"Вылет рейса PS516 запланирован на 5 февраля, в 02:15 по местному времени", - уточнили в МАУ.

Как сообщалось, 4 февраля украинский авиалайнер совершил жесткую посадку в аэропорту Тбилиси. Из-за технической неисправности самолет сделал три круга над городом и приземлился с опозданием в 35 минут.

По данным грузинских СМИ, причиной аварийной посадки стала неисправность тормозов.

По материалам: Интерфакс-Украина