В МАУ назвали причину аварийной посадки самолета в Тбилиси

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" совершил аварийную посадку в международном аэропорту Тбилиси из-за некорректной работы системы выпуска закрылков.
Как сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МАУ, экипаж судна действовал в соответствии с инструкциями и требованиями безопасности. Приземление прошло благополучно, на борту никто не пострадал.
Компания пообещала отправить за пассажирами, вылетающими из Тбилиси в Киев, другой самолет.
"Вылет рейса PS516 запланирован на 5 февраля, в 02:15 по местному времени", - уточнили в МАУ.
Как сообщалось, 4 февраля украинский авиалайнер совершил жесткую посадку в аэропорту Тбилиси. Из-за технической неисправности самолет сделал три круга над городом и приземлился с опозданием в 35 минут.
По данным грузинских СМИ, причиной аварийной посадки стала неисправность тормозов.
По материалам: Интерфакс-Украина