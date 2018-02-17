В Мексике разбился военный вертолет с важными чиновниками: погибло 13 человек

В Мексике разбился военный вертолет, который перевозил многих важных правительственных чиновников. Погибло 13 человек. Об этом сообщает The Guardian.

В вертолете находилось много чиновников: среди них был глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат. На вертолете они выполняли инспекционный облет для поиска пострадавших от землетрясения зон.

Трагедия произошла вечером в пятницу в районе города Хамильтепек.

Сообщается о 13 погибших. Среди жертв крушения также 10-летний ребенок.

Пилот вертолета потерял контроль при посадке, в результате чего летательный аппарат упал сразу на несколько автомобилей. После падения вертолет UH-60 Black Hawk перевернулся.

В результате трагедии также есть раненные, в том числе министр инфраструктуры штата Оахака Фабиан Эррера.

Как сообщали Українські Новини, в США в Большом каньоне разбился туристический вертолет, есть жертвы.