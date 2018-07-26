В Минобороны прокомментировали самоподжог бывшего военного

Акция самоподжога, к которой прибегнул 26 июля около КПП Минобороны бывший военнослужащий, могла быть осуществлена с целью давления на ход судебного заседания вокруг его иска против Министерства обороны Украины. Об этом сегодня во время брифинга заявил командующий Сил специальных операций ВС Украины генерал-лейтенант Игорь Лунев, со ссылкой на управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины передает УНН.

"С 8 сентября 2017 этот военнослужащий, Сергей Ульянов, был уволен из рядов ВС Украины. В судебном порядке он пытается решить вопрос о выплате денежных компенсаций, а это около 120 000 гривен, за ту часть службы, которую он отсутствовал в воинской части. Сейчас идет судебный процесс по его третьему иску, хотя всего их четыре. Два предыдущих иски гражданин Ульянов проиграл, на третье заседание не явился. Поэтому мы можем предполагать, что данная акция - это еще одна попытка повлиять на решение суда ", - сказал генерал- лейтенант Игорь Лунев.

Как отметил представитель Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины капитан первого ранга Андрей Коренько, перед акцией с членами "Украинского объединения участников боевых действий и волонтеров в Киеве и Киевской области" была проведена встреча, где активистам было разъяснено суть конфликта, а также меры социальной, психологической и профессиональной реабилитации, предоставляемых бывшим участникам АТО.

"Вооруженные Силы Украины действуют исключительно в соответствии с законодательством, и не могут оказать какого-либо давления на решение суда. Все желающие смогут ознакомиться с позициями сторон 14 августа во время очередного судебного заседания, которое состоится в административном окружном суде. Киева. Сегодняшняя радикальная акция имеет единственную цель - давление на судебное решение", - убежден капитан первого ранга Андрей Коренько.

Как сообщал УНН, в Киеве возле Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте мужчина облил себя горючим веществом и поджег.