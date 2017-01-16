В Минтрансе Киргизии назвали предварительную причину крушения Boeing под Бишкеком

Министр транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов назвал предварительную причину аварии грузового самолета Boeing 747 Turkish Airlines, который упал на дачный поселок при заходе на посадку в аэропорту Манас под Бишкеком.

Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что самолет не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта.

"Почему он не смог вписаться - из-за технического сбоя или погодные условия, мы пока сказать не можем", - подчеркнул Калилов.

Ранее сообщалось, что количество жертв крушения Boeing под Бишкеком превысило 30 человек.

Напомним, во время захода на посадку в аэропорту "Манас" в Бишкеке потерпел крушение грузовой самолет Boeing турецкой авиакомпании, летевший из Гонконга.