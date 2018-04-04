В Москве горит торговый центр: эвакуировали уже 300 человек

Пожару присвоили повышенный ранг сложности, скончался один из пожарных

Фото очевидца Фото очевидца Фото очевидца

В Москве на складе ТЦ "Персей" загорелся склад на третьем этаже. Из здания удалось эвакуировать 300 человек, однако часть из них все еще может находиться внутри.

Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности. Пожар начался на складе игрушек на третьем этаже.

При тушении детского торгового центра в Москве пострадали трое пожарных. У двоих из них тепловой удар, - слишком близко подошли к огню. Один из них скончался по дороге в больницу, об этом сообщал телеграм-канал Mash.

Как известно, особое внимание пожарной безопасности в торговых центрах и местах массового скопления людей стали уделять после пожара в Кемерово.