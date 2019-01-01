В Москве обрушился пешеходный мост, на котором находились люди

В новогоднюю ночь в парке имени Горького в Москве обрушился деревянный мост над катком. Об этом сообщает ТАСС.

Высота, с которой обрушилась часть моста с людьми на нем, составляет около пяти метров.

В правоохранительных органах агентство проинформировали, что речь идет о 10 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

На сайте мэрии Москвы отмечается, что речь идет о "технической неисправности конструктивных элементов катка".

"В парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

По данным мэрии, "поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки".

"Как рассказали в пресс-службе парка, участок катка огорожен, на остальной территории продолжают кататься посетители. За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет", - подчеркнули в мэрии Москвы.

Момент обрушения опубликован на странице пользователя Alexey в Twitter.