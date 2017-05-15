В Москве сотрудник МИДа России расстрелял семью, - СМИ

В Москве в ночь на понедельник, 15 мая, местный житель убил жену и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством

Телеканал РЕН-ТВ сообщает, что преступник работал в Министерстве иностранных дел России.

Сообщается, что сначала он выстрелом в лицо убил жену, а потом в спину застрелил пятилетнюю дочь.

На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. В то же время пока нет подтверждений, что это была семья мужчины.

Официальных подтверждений о его работе в ведомстве не поступало.

Отмечается, что представители Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту расправы над семьей, учиненной преступником на Ленинском проспекте Москвы.