В Москве столкнулись поезд и электричка, есть пострадавшие

По информации СМИ, поезда столкнулись из-за пьяного мужчины, перебегавшего пути. В результате аварии шестеро человек находятся в тяжелом состоянии.

В субботу, 8 апреля, вечером в Москве столкнулись пассажирский поезд Москва- Брест и пригородная электричка. В результате столкновения 12 человек были госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу МЧС России Владимира Пучкова.

По информации Московской железной дороги (МЖД), в результате столкновения поездов за медицинской помощью обратились 50 человек

Четыре пассажирских поезда, которые должны были следовать по Белорусскому направлению, будут отправлены до своих станций назначения альтернативными маршрутами: через Киевское направление и Большое железнодорожное кольцо.

Освободить пути от поврежденных вагонов должны были утром 9 апреля.

Позже издания ВВС сообщило, что поезда столкнулись из-за мужчины, перебегавшего пути в темноте.

Машинисту электрички пришлось применить экстренное торможение на подъеме, в результате чего электропоезд покатился назад и врезался в локомотив состава.

Российские СМИ сообщают, что мужчина, послуживший причиной столкновения, был нетрезв.

Со ссылкой на управление МЧС сообщается, что среди пострадавших в результате аварии есть два машиниста. Один поступил в больницу в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней тяжести.

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