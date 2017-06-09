В Москве вспыхнул пожар на Киевском вокзале: уже известно о двух жертвах

В пятницу, 9 июня, на Киевском возле в Москве вспыхнул пожар. На данный момент известно, что горят складские помещения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Информация о происшествии поступила в МЧС в 12:05, а в 14:42 - возгорание было полностью потушено. При этом огонь распространился на 100 квадратных метров. Для тушения были задействованы 24 единицы спецтехники, а также 78 человек личного состава.

"В ходе разбора завалов на месте пожара в здании на площади Киевского вокзала, д. 7 спасатели обнаружили тела двух человек без признаков жизни", - сказано в сообщении ведомства.

По словам очевидцев инцидента, в связи с пожаром спасатели приняли решение полностью эвакуировать сотрудников и посетителей офисного здания, которое находится рядом по улице Киевской, 7.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 8 июня, загорелась Запорожская Сечь, которая находится на острове Хортица в Запорожье.