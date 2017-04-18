В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек

В Мьянме во время проведения четырехдневного фестиваля воды - Тинджан погибли 285 людей, 1073 - получили ранения, передает India Today.

В общей сложности было зарегистрировано 1,2 тыс. уголовных дел.

Все они, как отмечает издание, были связаны с убийствами, автомобильными авариями, употреблениями наркотиков, кражами, незаконным владением оружием, а также групповым насилием.

Всего же, по информации агентства, за дни празднования фестиваля погибли по меньшей мере 285 человек, еще 1073 - получили ранения. При этом, как замечает издание, смертность в ходе празднования "была в 13 раз больше, чем в прошлом году".

Тогда во время водного фестиваля, как напоминает издание, было убито в общей сложности 272 человека, еще 1086 - пострадали.

Тинджан отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна и, как правило, приходится на середину апреля. Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы, хотя имеет индуистские корни. По местным поверьям, вода во время праздника смывает с человека все грехи и недуги, неся ему радость и удачу.