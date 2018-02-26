В небе над Германией загорелся крупнейший самолет Airbus Beluga

Пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке. После приземления транспортное средство направили в ангар.

В аэропорту Гамбурга в понедельник, 26 февраля, совершил аварийную посадку один из крупнейших транспортных самолетов в мире Airbus Beluga. Об этом сообщает Hamburger Abendblatt.

Отмечается, что пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке.

"Машина осуществила безопасную посадку. С экипажем все в порядке", - сообщил представитель Airbus. После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные бригады при этом присутствовали на взлетной полосе.

"В ходе проверки было установлено, что в кабине пилота загорелся кабель, однако огонь на момент приземления уже погас", - сообщили пожарные.

По данным СМИ, самолет прибыл из британского Честера. В его экипаж входили три человека.

К слову, Airbus A300-600ST Beluga - один из самых больших самолетов в мире, который занимается перевозкой частей самолетов между предприятиями Airbus.