В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества из школы эвакуировали около 400 учеников

В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, информация о том, что в здании школы, расположенной в Заводском районе областного центра, распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом поступила по экстренному номеру "101" сегодня, 21 мая.

На место происшествия прибыли химики Главного управления на передвижной химико-радиологической лаборатории / ГСЧС

Отмечается, что на место происшествия прибыли химики Главного управления на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная смена оперативно- координационного центра и отделение Государственного военизированного горно- спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины.

"Из школы эвакуированы около 400 учеников. Предварительно 32 ребенка направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья. Жизни детей угрозы нет", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что в настоящее время специалистами проведены соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружено. Работы по обследованию здания школы продолжаются.

На месте работают бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции. Об этом сообщает УНИАН.