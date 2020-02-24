В Николаеве из-за шквального ветра рухнул пешеходный мост

В городе сейчас свирепствует североевропейский циклон

В Николаеве рухнула часть пешеходного понтонного моста.

Об этом сообщает местное издание "Вечерний Николаев".

Отмечается, что подход к мосту со стороны Набережной оградили лентой. Читайте также:Под Харьковом открыли разрушенный в августе мост

Как уточняет сайт 0512.com.ua, мост рухнул из-за шквального ветра.

Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду.

По данным синоптиков, в городе сейчас свирепствует североевропейский циклон. Порывы шквального ветра повалили также десятки деревьев.