В Николаеве ночью самопроизвольно развелся мост через Ингул

Около 5 часов утра в пятницу, 3 июля, разводная часть моста через реку Ингул в Николаеве начала самопроизвольно подниматься. В результате движение транспорта по мосту стало невозможным, - сообщает Новости-Н.

Разводная часть моста поднялась на высоту более трех метров и продолжала медленно подниматься.

Полиция полностью перекрыла движение с обеих сторон моста.

В 6:50 началось движение транспорта о мосту через реку Ингул в Николаеве.

Сначала пропускали только легковой транспорт и маршрутки, однако, через 5 минут пошел и большегрузный транспорт.

Вызванная на место происшествия аварийная бригада КП "ЭЛУ автодорог" в течение длительного времени устраняла неисправность - разводная часть никак не хотела становится на свое место и мост вновь и вновь начинал самопроизвольно разводиться. На сколько безопасно движение по мосту в настоящее время пока неизвестно.

Несмотря на то, что движение по мосту восстановлено, у разводной части моста дежурит патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками. А бригада "ЭЛУ автодорог" продолжает выяснять причину произошедшего.

Подобная ситуация уже происходила на Ингульском мосту в Николаеве: в 90-х годах мост самопроизвольно развелся - тогда он приподнялся высоту около 40 сантиметров. "Москвич" двигался по мосту со стороны города в направлении микрорайона Соляные и на полном ходу врезался в поднявшуюся разводную часть моста. В результате аварии погибла женщина-пассажир "Москвича", водитель был серьезно травмирован.

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