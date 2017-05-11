В Николаеве прогремел взрыв в отделении банка "Південний".

В Николаеве ночью неизвестные взорвали отделение банка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"Около 02.20 ночи 11 мая 2017 года в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что во дворе дома No157 по пр. Центральном произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Как отмечают полицейские, в результате подрыва неизвестным предметом было повреждено помещение банка, расположенного на первом этаже жилого дома, и окна в квартирах над зданием финансового учреждения.

Отдельно сообщается, что пострадавших от взрыва нет. Правоохранители изъяли обломки поврежденного имущества и передали на экспертизу.

Информацию внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению взрыва, продолжаются следственные мероприятия.